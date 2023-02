Inter, il Porto per raggiungere un obiettivo che manca da dodici anni

Nella seconda notte di Champions League degli ottavi di finale il pensiero va ovviamente all’impegno dell’Inter della prossima settimana. Il Porto sarà ospite a San Siro dei nerazzurri, Simone Inzaghi ha la possibilità di riscrivere ancora la storia.

STORIA – 13 aprile 2011, l’ultima partita dei quarti di finale di Champions League giocata dall’Inter. Quella squadra, allenata da Leonardo, perse incredibilmente contro lo Schalke 04 e mancò l’occasione di fare il bis dopo la stagione precedente in semifinale. Oggi la situazione è completamente differente. Sono passati dodici anni e la società meneghina non è ancora arrivata a raggiungere un obiettivo di questo livello. A Milano non si respira da tempo l’aria di quelle notti di tensione e ansia per l’Europa. Contro il Porto la chance è importante. Se con il Liverpool le speranze erano minime, con la squadra di Sergio Conceicao le possibilità sono maggiori e Simone Inzaghi potrebbe riscrivere ancora la storia. In caso di passaggio del turno, le critiche al tecnico piacentino dovrebbero cadere prontamente.