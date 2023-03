Inter, il pericolo numero uno della Juventus è Kostic. Attenzione

La Juventus è l’ultimo ostacolo da superare prima della sosta, l’Inter ha un solo risultato a disposizione in questo weekend. Il pericolo numero uno a cui dare attenzione ha un nome e cognome: Filip Kostic. L’andata insegna.

RIPARTENZE – In un’ottica di ripartenze la Juventus può sfruttare la velocità, il fisico e la progressione del suo calciatore in forma più smagliante in stagione: Filip Kostic. L’Inter ha pagato nella partita d’andata disattenzioni gravi contro il serbo, subendo il primo gol al minuto 50 su contropiede guidato da Kostic e concluso poi da Adrien Rabiot con il destro. In quel frangente l’errore più grave è stato quello di Nicolò Barella, che ha deciso di non intervenire sull’avversario per non prendere il cartellino giallo. La scelta non è stata delle migliori e non deve replicarsi in questa serata importante. C’è tutto per blindare la qualificazione in Champions League, bloccare il giocatore più pericoloso dovrebbe essere il primo compito della retroguardia nerazzurra.