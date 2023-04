Inter, il passato parla chiaro: col Milan maledizione da invertire

L’Inter affronterà il Milan nella prossima semifinale di Champions League (qui le date ufficiali). Visti i precedenti, i nerazzurri hanno una maledizione da invertire nei derby d’Europa.

CORSI E RICORSI – Tredici anni dopo l’ultima volta, l’Inter è di nuovo in semifinale di Champions League.Un traguardo che negli ultimi vent’anni vede protagonista l’Inter solo per la terza volta, per ribadirne ancora una volta l’eccezionalità. Ed è qui che si chiude un cerchio con la storia, dato che il prossimo avversario sarà il Milan. Esattamente come 20 anni fa.

INCUBO REALE – A maggio 2003 Inter e Milan si sfidavano in semifinale di Champions League. Dando vita a un incubo che ancora oggi agita le notti dei tifosi nerazzurri. Un incubo che entrambe le tifoserie speravano di scampare nel sorteggio UEFA dello scorso 17 marzo. Ma se l’Euroderby divenne impossibile ai quarti, l’accoppiamento dei quarti di finale di Champions League servì prontamente la beffa. Se il Milan avesse eliminato il Napoli e l’Inter il Benfica, ecco che il derby si sarebbe riformato in semifinale. E l’incubo è presto diventato realtà, con sorprendente facilità da parte dei nerazzurri. E i precedenti, in vista delle prossime semifinali, non sorridono certo alla squadra di Simone Inzaghi.

PRECEDENTI NEFASTI – Come già detto, Inter e Milan si affrontarono per la prima volta in Champions League nelle semifinali dell’edizione 2002/03. Dove i nerazzurri uscirono senza perdere, esclusivamente per colpa della regola del gol in trasferta. Nella Champions League 2004/05 Inter e Milan si affrontarono invece ai quarti di finale. E in quell’occasione i rossoneri ipotecarono la qualificazione già all’andata, vincendo 2-0. Al ritorno i tifosi nerazzurri fecero piovere diversi fumogeni in campo, sull’1-0 per il Milan, ricevendo un cambio una sconfitta a tavolino per 0-3. Pertanto, i due precedenti non sorridono affatto all’Inter. Ad aggiungere carico sul peso della storia, entrambe quelle volte il Milan arrivò poi in finale, vincendo il trofeo in un’occasione (la prima). E la seconda volta la finale si giocò a Istanbul, esattamente come il prossimo 10 giugno. Tutti elementi che dovranno stimolare l’Inter in vista del prossimo doppio impegno, per rompere definitivamente la maledizione.