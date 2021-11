Inter, il Napoli ha una difesa di ferro. Servirà il miglior attacco della Serie A

Si avvicina sempre di più la sfida tra Inter e Napoli, big match della tredicesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica alle 18 a San Siro. I partenopei – numeri alla mano – vantano una difesa rocciosa con solo quattro gol subìti in dodici gare. Di contro, i nerazzurri arrivano con il miglior attacco del campionato.

SFIDA TRA I MIGLIORI – Quello tra Inter e Napoli non è soltanto un big match tra due squadre di alta classifica. Andando ad analizzare i numeri ottenuti fin qui dalle due squadre, infatti, salta subito all’occhio come si affrontino il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Ventinove sono i gol segnati dall’Inter, quattro sono quelli subìti dal Napoli. Il tutto in dodici giornate. (Anche) per questo la sfida di domenica sera a San Siro promette grande spettacolo e scintille. Ma i nerazzurri avranno bisogno dei propri attaccanti al top della forma.

INTER-NAPOLI, CHIAMATA PER L’ATTACCO NERAZZURRO

CONDIZIONE – Al momento in casa Inter il reparto offensivo sembra avere dei problemi. Fisici e mentali. Basti pensare alle condizioni di Edin Dzeko, che seppur abbia avuto il tempo di recuperare dall’infortunio che lo ha costretto al cambio nel derby contro il Milan, non è ancora totalmente al 100%. Discorso diverso, invece, per il compagno di reparto Lautaro Martinez. Che arriva da un’astinenza di gol alquanto preoccupante. L’ultimo risale al 2 ottobre. L’ultimo su azione risale addirittura a una settimana prima, contro l’Atalanta. Nemmeno la sua Argentina lo ha aiutato a sbloccarsi e proprio nelle ultime due gare contro Uruguay e Brasile è stato davvero impalpabile. Per bucare la difesa di ferro del Napoli, l’Inter avrà bisogno del suo miglior attacco. Simone Inzaghi spera nei suoi uomini di fiducia.