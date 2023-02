Inter, il Napoli corre e crea alibi. Scudetto impossibile a questi ritmi

Il Napoli vince, continua a farlo e sembra non volersi fermare nonostante il vantaggio in classifica. Per l’Inter questo percorso partenopeo crea alibi per il mancato Scudetto, la seconda stella è pressoché impossibile ormai.

SCONFITTA – Uno Scudetto per cui non c’è mai stata una corsa, né tantomeno una storia da scrivere. Il Napoli sta dominando il campionato, ha vinto la ventesima partita su ventitre giocate contro il Sassuolo ed è in fuga solitaria da tempo immemore. Anche contro una squadra in forma come quella nero-verde i partenopei non hanno lasciato possibilità di successo per gli avversari. L’impegno di Champions League con l’Eintracht Francoforte di martedì non scalfisce la volontà di Luciano Spalletti di spegnere completamente il campionato. Ogni vittoria degli azzurri è una sconfitta per le rivali, soprattutto per l’Inter seconda in classifica. Gli alibi sono tanti, ma questo ritmo del Napoli è impossibile da raggiungere. I punti persi con Monza, Empoli e Sampdoria passano in secondo piano se si pensa che la distanza dal primato sarebbe stata comunque ampia.