Inter, il Napoli al top del possesso palla: gara difensiva in vista?

Napoli-Inter si annuncia come una nuova partita difensiva per gli uomini di Conte. Gli azzurri sono al top nel possesso palla.

POSSESSO AL TOP – Dopo Inter-Sassuolo il possesso palla è diventato tema di grande attualità. Quindi meglio portare avanti un’avvertenza: il Napoli è una delle migliori squadre in Serie A. Per la precisione gli azzurri stanno al terzo posto in campionato col 54,4%. Dietro al Sassuolo e alla Juventus. Due partite in cui Conte ha lasciato la palla agli avversari e ha giocato in difesa. Si ripeterà anche contro Gattuso?

VANTAGGIO AZZURRO – Nella sfida di andata in campionato il dato del possesso è stato a favore del Napoli. Anche se forse in modo meno netto di quanto ci si ricorda per via del finale arrembante. Alla fine la statistica dice 58 a 42 a favore degli azzurri. Una gara impostata comunque in chiave difensiva da Conte. Ci si può aspettare qualcosa di simile anche nella prossima sfida. Anche se il Napoli paradossalmente tiene più possesso fuori casa (55,2%) che in casa (53,5).