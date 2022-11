Inter, il Mondiale per pianificare il mercato tra occasioni e rinnovi

Il Mondiale può essere un’occasione per scovare possibili occasioni di mercato. Tanto per l’Inter come naturalmente per gli altri club. Specialmente in un periodo di difficile situazione economica e con diversi contratti in scadenza a giugno.

OCCASIONI DI MERCATO – Il Mondale è spesso stato il trampolino di lancio di diversi giovani talenti che hanno avuto poi l’occasione di fare il grande salto. Quest’anno in Qatar non sarà diverso, per questo è importante tenere sotto controllo con grande attenzione la competizione. Specialmente in casa Inter, dove la situazione sul mercato è tutt’altro che semplice. Da una parte per la difficoltà nel poter agire liberamente a livello economico. Dall’altra per la necessità di pianificare i cambiamenti che, inevitabilmente, arriveranno a giugno 2023. Sono tanti infatti i giocatori in scadenza di contratto con l’Inter e un rinnovamento sarà necessario.

TALENTI FUTURI – Sicuramente uno dei nomi più interessanti in ottica Inter è quello di Marcus Thuram (vedi articolo). L’attaccante francese è stato chiamato all’ultimo momento da Didier Deschamps, ma il suo non è affatto un nome nuovo. Già la scorsa stagione gli uomini mercato dell’Inter lo avevano adocchiato, salvo poi virare su Joaquin Correa. L’attaccante sta mostrando grandi cose con la maglia del Borussia Mönchengladbach e, soprattutto, è in scadenza nel giugno del 2023. Difficile che troverà grande spazio con la maglia della Francia, ma vale comunque la pena tenerlo sott’occhio. Come lui, altri possibili nomi “sconosciuti” che possono avere un roseo futuro. Anche per tamponare – in casa nerazzurra – la situazione che potrebbe portare a perdere diversi giocatori a parametron zero.