Inter, il Mondiale per Club si infiamma: sfida a un ex!

È in corso in questi minuti il sorteggio del Mondiale per Club. Dopo l’estrazione delle squadre di prima e di seconda fascia, l’Inter ha scoperto la sua prima avversaria: il River Plate. Con sfida a un ex nerazzurro.

SFIDA A UN EX – Una sfida sicuramente interessante quella tra Inter e River Plate in programma nel Gruppo E del Mondiale per Club FIFA. E tra gli spunti che arrivano dalla partita, c’è sicuramente anche la sfida a un ex per i nerazzurri. Si tratta di Facundo Colidio, attaccante che nel 2023 si è unito proprio al club argentino dopo la cessione a titolo definitivo dai campioni d’Italia, forte di una buonissima esperienza in prestito al Tigre. Per Facundo Colidio sono 33 le presenze con la squadra di Buenos Aires e 10 le reti segnate. Per quanto riguarda il suo passato, l’attaccante ha avuto modo di mettersi in mostra con la Primavera nerazzurra dal 2017 al 2019, senza però riuscire a imporsi in Prima Squadra dopo una serie di prestiti poco fortunati. Fino al ritorno in Argentina e, adesso, con la sfida futura proprio contro la sua precedente squadra.