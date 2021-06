Inter, il mercato blocca il reparto portieri: Stankovic sale in prima squadra?

Samir Handanovic sarà ancora il portiere titolare dell’Inter. Serve quindi trovare un terzo: promozione per Stankovic jr?

SOLUZIONE INTERNA – Con ogni probabilità, anche nella stagione 2021/22 Samir Handanovic sarà il portiere titolare dell’Inter (vedi articolo). Il capitano ha un peso riconosciuto e indiscusso nello spogliatoio nerazzurro, e nemmeno Simone Inzaghi lo metterà in dubbio. Questo significa che, con la partenza di Daniele Padelli, l’Inter ha solo Ionut Radu nel suo reparto portieri. Servirà quindi trovarne un terzo, che possa completare il pacchetto degli estremi difensori, rendendosi disponibile all’occorrenza. Poiché le priorità dell’Inter sul mercato saranno altre, facile che venga scelta la soluzione interna per il terzo portiere. Prende quindi piede la promozione definitiva di Filip Stankovic, numero 1 e capitano della Primavera nerazzurra, in prima squadra.