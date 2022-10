Inter, il mancato rosso a Dimarco giustifica inciviltà e violenza: è surreale!

L’Inter ha vinto a Firenze tra mille polemiche arbitrali per il mancato rosso a Dimarco, costato anche uno stop all’arbitro Valeri (vedi articolo). Come se non bastasse, un tifoso interista è stato aggredito in tribuna al Franchi dai tifosi avversari (vedi video). Un gesto di inciviltà che nelle ultime ore sta trovando giustificazioni da parte di alcuni addetti ai lavori (QUI e QUI). Quando la realtà supera la fantasia

CONDANNE A METÀ – L’Inter ha vinto sul campo della Fiorentina tra mille polemiche arbitrali per alcune decisioni dell’arbitro Paolo Valeri e del VAR, prima su tutte il mancato cartellino rosso a Federico Dimarco in occasione del rigore assegnato ai viola per fallo su Giacomo Bonaventura. Un episodio che ha trovato ampio risalto nelle cronache sportive, condannato e ricondannato a più riprese com’è giusto che sia in caso di chiaro errore.

Inter, la vittoria sul campo della Fiorentina lascia una scia di polemiche e non solo: gli atti di inciviltà devono essere sempre condannati

Ciò che non è stato sottolineato abbastanza è l’ignobile gesto di inciviltà avvenuto al Franchi dove un tifoso interista è stato aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di tifosi avversari. Non è la prima volta che succede visto che sentiamo continuamente parlare di violenza negli stadi, con tanto di campagne antiviolenza e gesti simbolici. Peccato che poi all’atto pratico si tenti addirittura di giustificare l’inciviltà e la violenza in nome del “dolore di chi perde” o del “senso di frustrazione” per un mancato rosso.

Attenuanti che non esistono semplicemente perché la violenza non è giustificabile in nessun caso, figuriamoci per una partita di calcio che seppur nervosa deve pur sempre rimanere una semplice partita di calcio. Gli addetti ai lavori, chiunque essi siano, hanno una grande responsabilità perché parlano direttamente alla gente veicolando messaggi importanti. E le parole hanno e devono avere sempre un peso. Meno gesti simbolici e più fatti.