Inter, il fattore B nella settimana decisiva! Due gare da dentro o fuori

L’Inter vivrà una settimana al cardiopalma nel segno del fattore B. Dal Bayern Monaco mercoledì al Bologna domenica, due partite da dentro e fuori per il futuro nerazzurro.

FATTORE B! – Bayern Monaco prima, Bologna poi! Il fattore B è ciò che caratterizza la settimana in cui sta per entrare l’Inter. Ritorno degli ottavi di finale di Champions League e trentatreesima giornata di Serie A. Prima il match che può valere una semifinale che manca da due anni e uno scontro andata-ritorno dal sapore di ricordi. C’è la concreta possibilità di affrontare il Barcellona come nel 2010, ma è ancora presto per parlarne. Dopo la partita più difficile da qui fino alla fine del campionato.

Inter, la condizione prima di Bayern e Bologna

ROTAZIONI – L’Inter arriva a queste due partite non con il massimo delle energie. Anzi, è proprio tutto il contrario! Denzel Dumfries e Piotr Zielinski non recuperano in tempo, l’unico rientro è quello di Mehdi Taremi che rimane comunque a mezzo servizio da inizio stagione. Dopo la gara con il Cagliari molti giocatori erano stremati: da Nicolò Barella costretto agli straordinari ad Hakan Calhanoglu, ancora in campo per 85 minuti. Da Yann Bisseck sulle gambe al fischio finale a Davide Frattesi che si è dovuto gestire negli attimi conclusivi della partita. Rimane pur vero che match come quelli con Bayern Monaco e Bologna dovrebbero dare energie extra. In una settimana l’Inter si gioca due obiettivi: 180 minuti per conoscere il destino dell’armata di Simone Inzaghi, che comunque sta facendo un lavoro straordinario.