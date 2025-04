Inter, il doppio confronto col Bayern può aiutare per Bologna

Può il Bayern Monaco aiutare l’Inter ad affrontare il Bologna? Può sembrare strano, ma la risposta è sì. A causa delle idee di gioco di Kompany e Italiano.

PROVA COL BAYERN – I quarti di Champions League non sono stati un passaggio banale per l’Inter. Eliminare il Bayern Monaco è stata una prova di forza, passata attraverso due confronti duri in campo. Due partite caratterizzate da una continua aggressione dei bavaresi sui giocatori di Inzaghi. Una pressione costante, alta, che ha costretto l’Inter ad adeguarsi per sviluppare il suo possesso palla. Con cambiamenti anche da una gara all’altra. Un processo che può risultare prezioso in vista del confronto col Bologna.

DALLA CHAMPIONS ALLA SERIE A – Se infatti le due competizioni sono su due piani differenti, come ha sottolineato Marotta, si possono lo stesso trarre insegnamenti da una per l’altra. Questo vale in modo particolare in questa precisa consequenzialità. Se il Bayern infatti è la squadra che cerca la pressione alta e il recupero palla nella metà campo avversaria di più in Europa, Il Bologna è la squadra che lo fa di più in Serie A. Contesti diversi, ma stessa idea, stesso stile. L’Inter quindi dovrà traslare quello che ha fatto in Champions League anche in Serie A.

SFRUTTARE GLI INSEGNAMENTI – I due confronti di fuoco coi bavaresi in sostanza hanno dato a Inzaghi e ai suoi uomini una sorta di anteprima di quello che si troveranno ad affrontare la domenica di Pasqua. Due partite per acclimatarsi a quello che è la base della strategia di Italiano. Un paradosso magari, viste le squadre e i contesti di cui si parla. Ma soprattutto una preziosa palestra. Affrontare il Bologna non è semplice. Il Bayern potrebbe aver aiutato l’Inter a trovare il modo di farlo.