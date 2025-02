Inter, il destino è dalla tua! La Fiorentina non solo per la rivincita

L’Inter domani sera giocherà contro la Fiorentina alle ore 20.45 per provare ad avvicinare in maniera importante il Napoli. L’Udinese e il destino aiutano i nerazzurri, che hanno una ghiotta occasione.

DESTINO – A pochi giorni da Fiorentina-Inter e dall’umiliazione ai danni dei nerazzurri il Napoli incredibilmente si ferma e non sfrutta l’ondata positiva di entusiasmo. L’Udinese blocca i sogni di fuga di Antonio Conte, che esce impazientito dal Maradona e a bocca quasi asciutta. Nella notte in cui poteva salire a +6 si ritrova solamente a +4 e rischia di ritrovarsi i rivali a -1 tra 24 ore. Proprio quei rivali che sentono aria di crisi e critiche a causa del risultato all’Artemio Franchi. Il 3-0 ha cancellato sicurezze, nel giro di 90 minuti potrebbe cambiare ancora tutto.

Inter-Fiorentina, il destino dalla parte di Inzaghi!

RIVINCITA – Il destino è intervenuto in favore dell’Inter, che potrà prendersi la sua rivincita subito contro la Fiorentina. Sarà questione di orgoglio, sarà questione di classifica e anche di prospettive future. Senza una vittoria per la terza partita consecutiva crolla il castello e tutto ciò che di buono è stato fatto viene cancellato. Simone Inzaghi e i suoi devono dare un segnale al campionato: niente è finito, l’Inter non è e non può essere morta per una sola sconfitta dal 22 settembre. La Fiorentina serve per reagire e salire ad un solo punto dalla vetta della classifica.