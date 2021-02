Inter, il calendario torna fitto: prossime tre partite in una settimana

Antonio Conte (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il calendario dell’Inter dopo due settimane singolarmente serene è pronto a tornare fitto. Dal Genoa i nerazzurri affronteranno tre gare in nove giorni.

VANTAGGIO SENZA COPPE – L’Inter senza le coppe ha il vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato. Una partita a settimana, preparata in modo meticoloso. Questo è lo slogan che si sente circa da quando gli uomini di Conte sono usciti dai gironi di Champions League. Parliamo di mesi. Ad oggi però questa cosa è accaduta precisamente una volta sola, nel derby. Tra la sfida con la Lazio e quella col Milan infatti è trascorsa una settimana senza impegni. La seconda è per la prossima partita in calendario, quella col Genoa. Altra settimana di solo lavoro. Una nuova consuetudine? Giammai. Il calendario infatti torna subito alle vecchie abitudini.

RITMO SERRATO – Da domenica infatti l’Inter tornerà ai ritmi abituali. Dopo il Genoa il calendario prevede la sfida col Parma di giovedì e poi l’Atalanta lunedì 8. Tre partite in poco più di una settimana. Precisamente nove giorni. Il calcolo è semplice. Nessun vantaggio, nessuna preparazione allungata e particolare. Conte dopo due gare di tregua si trova nuovamente a fare i conti con un calendario intasato.