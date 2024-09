Inter, il calendario chiama le seconde linee: dimostrare sul campo

Le seconde linee dell’Inter sono chiamate a dimostrare sul campo di meritare fiducia e minuti di gioco. Con l’inizio della Champions League le partite ravvicinate diventano un’occasione per molti.

MEDAGLIA A DUE FACCE – Il calendario dell’Inter è sul punto di infittirsi. Con l’inzio della Champions League i ritmi settimanali cambieranno. E l’aumento del numero di partite chiama la gestione della rosa. Inzaghi insomma non potrà puntare sempre sui soliti undici, come spesso gli viene rinfacciato. Ma questo significa anche che le cosiddette seconde linee sono chiamate a dimostrare sul campo il loro valore.

OCCASIONE SUL CAMPO – Si parla spesso della ricchezza di alternative della rosa dell’Inter. Con continui consigli a Inzaghi su chi deve o non deve schierare. Avere minuti in maglia Inter però non è un diritto divino. Il modo migliore per convincere il tecnico resta quello della dimostrazione sul campo. E quindi l’inizio delle partite ravvicinate diventa un’occasione per molti.

CIRCOLO VIRTUOSO – La necessità di gestire la rosa richiede alternative affidabili. E l’unico modo per dimostrare di essere affidabili è rendere quando chiamati in causa. L’inizio del turnover insomma ha una doppia valenza. I giocatori potranno avere occasioni. Ma dovranno anche dimostrarsi meritevoli di queste occasioni. In modo da avviare un circolo virtuoso. Che confermi il valore delle alternative dell’Inter.