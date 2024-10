Inter, il ballottaggio in regia nasconde una precisa scelta su Barella

La questione regista tiene banco in casa Inter, e per la sfida con la Juventus ha visto Zielinski prendere il ruolo. La scelta di Inzaghi mostra una questione sottesa: dove è meglio che giochi Barella?

DOPPIA QUESTIONE – Per Inter-Juventus c’era un rebus che arrovellava Inzaghi. Quello che riguardava il suo centrocampo. I nerazzurri infatti privi del loro regista titolare, Calhanoglu, e anche della sua riserva Asllani avevano un vuoto nel ruolo del regista davanti alla difesa. La scelta del tecnico è ricaduta su Zielinski. Schierato da regista per la prima volta. Una scelta precisa, forte. La cui spiegazione in realtà coinvolge anche un altro ruolo.

BARELLA AL CENTRO – In assenza di Calhanoglu e Asllani infatti il tecnico nelle ultime uscite con Roma e Young Boys aveva dato in mano le chiavi del centrocampo a Barella. Una scelta precisa e insistita, col sardo spostato in mezzo rispetto al suo ruolo consueto di interno di destra. Ruolo in cui l’alternativa è Frattesi, che andava a completare il reparto sulla destra. Elemento importante nelle rotazioni dell’Inter, ma con caratteristiche di gioco diverse da quelle del compagno. Ed è proprio questo ad aver orientato la scelta di Inzaghi con la Juventus.

RITROVARE BARELLA

PESO A DESTRA – La domanda è una: quanto serve Barella nel suo ruolo sulla destra? Un quesito assai meno banale di quanto sembra. Perché l’ex Cagliari da quella parte ha un impatto unico, che coinvolge tutte le fasi di gioco. La questione iniziale quindi si può rimodulare: è meglio avere Barella da regista o nel suo ruolo classico, da cui può aiutare il regista? Proprio da qui nasce la scelta di Inzaghi.

NUOVA OPZIONE – In Inter-Juventus, in assenza dei suoi due registi di ruolo, il tecnico ha deciso di puntare su Zielinski davanti alla difesa. Un ruolo che il polacco può ricoprire, ma che non è quello che è abituato a ricoprire. Un ruolo a cui si adatta insomma. E allora perché pensarci? Perché non proporre la stessa soluzione vista nelle ultime uscite con Barella davanti alla difesa e Frattesi come interno? Per l’importanza di Barella nel suo ruolo naturale. Inzaghi non sta pensando solo al suo regista, ma a un quadro più ampio. Dove la figura centrale non è quella di cui si parla in modo diretto.