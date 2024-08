Inter, un’idea dovrebbe prendere quota per la difesa: crescita costante!

L’Inter potrebbe ragionare, alla luce delle sue difficoltà sul fronte del mercato in entrata per la difesa, su un’ipotesi già presente in casa.

L’IPOTESI – Se un dato positivo è stato offerto dal precampionato estivo dell’Inter, di certo, esso ha a che fare con il rendimento di Yann Bisseck sia in difesa che nella costruzione dell’azione. Il difensore tedesco è stato il leader della difesa nerazzurra sia nelle prime amichevoli, in cui è stato assente il blocco italiano impegnato precedentemente agli Europei, sia nelle ultime, in cui sono tornati sia Francesco Acerbi che Alessandro Bastoni. Il valore del rendimento dell’ex Aarhus è sotto gli occhi di tutti, ma la sua personalità non finisce mai di stupire per i confini sempre più ampi che sembra dimostrare nel tempo.

Fare di necessità virtù: perché Pavard e Bisseck possono coesistere nella difesa dell’Inter!

IL RAGIONAMENTO – Pensando alla prossima, ma soprattutto alle successive stagioni, l’Inter non può non considerare l’efficacia e l’importanza delle giocate di Bisseck in maglia nerazzurra. Oltre alla personalità, di cui si è detto prima, spiccano le doti tecniche e atletiche del calciatore tedesco, il quale sembra poter crescere sempre più grazie agli insegnamenti del tecnico Simone Inzaghi e al modello rappresentato dai compagni di squadra da cui può solo imparare.

LA SOLUZIONE – Ecco perché per il classe 2000 si potrebbe pensare alla collocazione nel ruolo di difensore centrale, opzione che consentirebbe ai meneghini di disporre di un trio difensivo di importante spessore sia per il presente che per il futuro: Bastoni come braccetto sinistro, Bisseck come centrale e Benjamin Pavard come braccetto destro. Chissà che Inzaghi non voglia pensarci sin dalla stagione che sta per iniziare, eventualmente in caso di problemi fisici di uno tra Acerbi e Stefan De Vrij. Ad ogni modo, si tratta di una soluzione che potrebbe rappresentare la svolta per la difesa nerazzurra del futuro.