Inter e Icardi, un rapporto di amore e odio mai concluso! Ora rimpiange

L’Inter è sempre al centro dell’attenzione di Mauro Icardi. Proprio a Milano il bomber argentino ha vissuto gli anni più importanti della sua carriera. Una carriera però che non ha mai avuto un futuro roseo dopo l’addio e le critiche del mondo sportivo italiano.

PASSATO – Icardi non ha mai smesso di dichiarare amore all’Inter. Nelle ultime ore l’attaccante argentino ha ribadito il suo pensiero sulla squadra nerazzurra (vedi articolo), ma le parole nel reale corso della storia non sono mai coincise con i fatti. L’addio è stato alquanto turbolento, così come il suo rapporto con Spalletti, con Conte e soprattutto con l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta. Di certo non si può dire che si abbiano pessimi ricordi di Mauro a Milano. 121 gol in 219 partite e le prime notti nerazzurre in Champions League dopo anni di buio europeo. Icardi è stato capitano, ma non ha rispettato mai la sua fascia. La stagione 2018/2019 ha portato alla rottura definitiva con l’ambiente e alla conseguente cessione al Paris-Saint-Germain. Questa operazione di mercato permise poi all’Inter di acquistare Romelu Lukaku, che ha avuto tutta un’altra storia e peso a Milano.

Icardi, dopo l’Inter cosa è successo?

BUIO – Le sei stagioni trascorse con l’Inter non sono state dimenticate presto da Icardi. Il bomber argentino rimpiange sicuramente quei momenti e la sua carriera ne è la prova lampante. La sua storia è quella di una discesa senza precedenti, che lo ha portato adesso in Turchia. Il primo anno a Parigi non era andato male: i primi trofei della carriera e la doppia cifra in Ligue 1. Alla ripresa dei giochi dopo la pandemia in Champions League però Tuchel cominciò a preferirgli Choupo-Moting, continuando su questa via anche nella stagione successiva. Nel 2020/2021 Icardi ha saltato 25 partite per infortunio, convincendo la dirigenza parigina a trovare altre soluzioni. Lo spazio è divenuto ancora meno con l’arrivo di Lionel Messi. Nell’ultima estate il Paris-Saint-Germain ha deciso di darlo in prestito al Galatasaray, dove il bomber argentino sembra aver trovato la sua dimensione. I presupposti erano tutt’altri per la sua carriera, ma gli errori prima o poi si pagano. L’Inter ha vinto, Icardi ora rimpiange.