Inter, i nuovi acquisti pronti al debutto: persiste solo un piccolo dubbio

L’Inter scenderà in campo sabato alle ore 18.30 contro il Genoa nella sfida valida per la prima giornata di Serie A. Dzeko sarà il punto di riferimento in attacco (vedi articolo), ma degli altri nuovi acquisti chi vedremo sicuramente in campo?

EREDI – L’Inter si prepara a sfidare il Genoa sabato a San Siro alle ore 18.30, nel match valido per la prima giornata di Serie A 2021/22. È ovviamente tanta la curiosità di rivedere in campo i Campioni d’Italia, per la prima volta dopo due anni senza Antonio Conte in panchina e Romelu Lukaku in attacco. I nerazzurri saranno orfani anche di Achraf Hakimi e Christian Eriksen, che prosegue con il programma riabilitativo dopo il malore accusato nel match di Euro 2020 tra Finlandia e Danimarca.

DUBBIO – Se al posto del danese vedremo senza ombra di dubbio l’ex rossonero Hakan Calhanoglu, sulla fascia destra persiste un piccolo dubbio: l’erede di Hakimi è Denzel Dumfries, arrivato a Milano pochi giorni fa dal PSV Eindhoven ma al momento quello più pronto è Matteo Darmian, che ha svolto tutta la preparazione agli ordini di Simone Inzaghi. L’impressione è che vedremo l’olandese tra qualche partita, giusto il tempo di entrare in sintonia con compagni e tecnico.