Inter, i giocatori in prestito da seguire: infrasettimanale per nove (+4)

Inizierà a partire da domani la quarta giornata della Serie A, nella quale l’Inter sarà impegnata alle 20.45 contro la Cremonese a San Siro. Ma non solo. Ci sono anche numerosi giocatori di proprietà nerazzurra in prestito tra i campionati italiani e l’estero. Ecco una rapida guida per poterli seguire in questo turno infrasettimanale.

SERIE A – Oltre alla sfida tra Inter e Cremonese che vedrà i nerazzurri impegnati a San Siro per la seconda volta in stagione, sono diverse le partite nelle quali saranno impegnati i giocatori nerazzurri in prestito in questo turno infrasettimanale. Soprattutto in Italia, ma anche all’estero. Proprio contro l’Inter sarà impegnato Ionut Radu, pronto a difendere i pali dei grigiorossi. Sempre domani anche Stefano Sensi scenderà in campo alle 20.45 nella difficile trasferta del Monza in casa della Roma. Mercoledì arriverà il momento di Martin Satriano con l’Empoli in casa contro il Verona (18.30). Chiuderanno il turno infrasettimanale Valentino Lazaro e Lorenzo Pirola, quando Torino e Salernitana affronteranno le trasferte contro Atalanta e Bologna giovedì sera alle 20.45.

CAMPIONATI ESTERI – Spostandoci invece all’estero, saranno quattro i giocatori dell’Inter impegnati. In questo caso non si tratta di un turno infrasettimanale vero e proprio, bensì dei recuperi delle partite rinviate per gli impegni europei. Il Volendam di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio è chiamato a una difficile trasferta contro il PSV Eindhoven mercoledì alle 18.45, mentre l’AZ Alkmaar di Zinho Vanheusden giocherà giovedì sera alle 20.00 contro il NEC Nijmegen. Da capire se il difensore di proprietà dell’Inter sarà tra i convocati dopo le assenze delle prime giornate. Infine, in Belgio, Sebastiano Esposito dovrà cercare di riscattare la sconfitta di ieri dell’Anderlecht. Giovedì sera alle 20.30, contro il Gent.

Inter, la lista dei giocatori in prestito da seguire

Ionut Radu – Inter-Cremonese (30 agosto alle ore 20.45)

Stefano Sensi – Roma-Monza (30 agosto alle ore 20.45)

Martin Satriano – Empoli-Verona (31 agosto alle ore 18.30)

Valentino Lazaro – Atalanta-Torino (1 settembre alle ore 20.45)

Lorenzo Pirola – Bologna-Salernitana (1 settembre alle ore 20.45)

Gaetano Oristanio – PSV Eindhoven-Volendam (31 agosto alle ore 18.45)

Filip Stankovic – PSV Eindhoven-Volendam (31 agosto alle ore 18.45)

Zinho Vanheusden – AZ Alkmaar-NEC Nijmegen (1 settembre alle ore 20.00)

Sebastiano Esposito – Anderlecht-Gent (1 settembre alle ore 20.30)