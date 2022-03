Inter, i calci piazzati non sono più un fattore?

L’Inter non è riuscita a trovare il gol contro il Milan e lo 0-0 maturato non chiude la crisi dei nerazzurri. La rete manca da più di 400 minuti alla squadra di Inzaghi che, visto il poco gioco prodotto ieri, non sfrutta neanche più i calci piazzati.

FATTORE – Sono stati un fattore per larga parte della stagione ma ora, i calci piazzati, sembrano diventati un tabù. L’Inter non riesce più a sfruttare né i caldi d’angolo né le punizioni con la squadra di Inzaghi che invece, in un momento di crisi realizzativa, deve sfruttare i calci da fermo. Ieri contro il Milan in Coppa Italia sono stati battuti 4 angoli, non tantissimi è vero (poca mole prodotta), ma le esecuzioni sono state pessime. Calhanoglu non ha mai trovato la testa di un compagno calciando spesso tra le mani di Maignan, anche sulle punizioni. La difesa del Milan si abbassava molto, costringendo di fatto gli attaccanti dell’Inter a non prendere tanta rincorsa. Ma non è una giustificazione. La linea bassa della difesa poteva essere un fattore da sfruttare a proprio vantaggio puntando sulla fisicità dei propri uomini. L’ultimo gol su angolo è proprio del derby di ritorno di campionato segnato da Perisic con un sinistro al volo. Serve ritrovare i gol su calcio piazzato considerando che, in Serie A, l’Inter è quella che ha battuto più angoli fin qui (167).