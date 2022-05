Inter, Handanovic-Onana dualismo interessante per Inzaghi: gli obiettivi

L’Inter di Inzaghi prepara la nuova stagione con una grande novità in porta, ovvero l’arrivo di Onana. Il camerunese dovrà però giocarsi il posto con l’esperto Handanovic che rinnoverà per un altro anno. Un dualismo certamente positivo per la squadra che potrà così contare su due portieri affidabili, aspetto fondamentale per poter competere ad alti livelli come dimostrano i recenti episodi

FONDAMENTALE – L’Inter di Simone Inzaghi nella stagione appena terminata con Supercoppa e Coppa Italia ha dimostrato forse più di ogni altra squadra quanto il ruolo del portiere sia fondamentale. Ovviamente il pensiero corre immediatamente a Ionut Radu e alla frittata di Bologna, ma nel corso della stagione anche Samir Handanovic ha attraversato qualche momento complicato che ha fatto perdere punti fondamentali. Chiaramente nessuno vuole mettere in dubbio la leadership di Handanovic e non lo fa nemmeno il club nerazzurro, pronto a rinnovare il suo contratto per un altro anno. La novità non è tanto questa quanto quella che il capitano dell’Inter non avrà il posto totalmente assicurato dato l’imminente arrivo di André Onana.

DUALISMO INTERESSANTE – Il portiere camerunese, classe ’96, non è un novellino ma probabilmente l’Inter per agevolarne l’inserimento ha preferito consolidare il ruolo di Handanovic. Quest’ultimo non cederà facilmente le armi e dunque si profila un dualismo certamente interessante e positivo in vista degli impegni che l’Inter dovrà affrontare nella prossima stagione tra campionato, Coppa Italia e una Champions League che si preannuncia molto dura (vedi articolo). L’obiettivo è quello di evitare altre spiacevoli situazioni, avere un rincalzo di sicuro affidamento qualora il primo portiere dovesse palesare problemi e lanciare Onana verso la titolarità fissa.