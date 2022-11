Inter, Handanovic merita il rinnovo? I motivi di un’eventuale permanenza

L’Inter avrà molto da lavorare in questa stagione con i contratti dei giocatori in scadenza. Il 30 giugno del 2023 potrebbero lasciare Milano ben 9 calciatori. Tra questi figura anche il portiere Samir Handanovic, su cui non ci sono ancora sicurezze.

SECONDO PORTIERE – L’Inter dovrà affrontare nei prossimi mesi questioni molto delicate con i suoi tesserati. Il 30 giugno del 2023 ben 9 calciatori andranno in scadenza di contratto e non tutti richiedono trattative leggere. Le situazioni più “calde” riguardano Milan Skriniar, Edin Dzeko e Stefan de Vrij, ma tra questi figura anche Samir Handanovic. Il portiere e capitano dell’Inter non ha ancora ricevuto offerte e non ha avuto contatti con la dirigenza nerazzurra. Nello scorso luglio lo sloveno ha rinnovato per un altro anno, convinto di continuare la sua esperienza a Milano da titolare (vedi cifre). La realtà però è stata diversa: dall’errore che è costato punti contro la Roma, Samir non ha più iniziato una partita tra i pali. André Onana lo ha sostituito e lo ha fatto egregiamente. Parate, gioco elegante con i piedi e nuova sicurezza ai compagni di reparto in difesa. Le certezze di Handanovic sono venute meno di fronte a questa scelta di Inzaghi e il rinnovo è una questione che terrà banco nei prossimi mesi.

Inter, Handanovic è da rinnovare?

SITUAZIONE – Il rinnovo potrebbe arrivare, ma le pretese economiche dovrebbero essere più basse rispetto allo scorso anno. I due milioni e mezzo che oggi guadagna l’estremo difensore sloveno all’Inter sono troppi. La questione più cocente per Handanovic riguarderà però il suo ruolo all’interno della squadra. Lo sloveno accetterà di essere secondo portiere? In questa stagione ha dimostrato di poter essere una buona spalla per Onana. Handanovic continua a essere leader nello spogliatoio nerazzurro e non rinnovarlo potrebbe portare a privarsi di una personalità importante. Il sostituto c’è in casa Inter ed è Ionut Radu, giocatore in prestito alla Cremonese che tornerà a Milano nel giugno del 2023. I ricordi di lui in città non sono molto positivi. A Cremona il romeno ha giocato e sorpreso per le prestazioni fornite, ma la fiducia in lui da parte di Inzaghi non è più forse la stessa. La dirigenza perciò cosa dovrebbe fare con Handanovic? Rinnovo con l’Inter o addio a fine anno?