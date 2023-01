Inter, Handanovic alza la Coppa e Skriniar no? Polemica (e risposta) banali

L’Inter riporta in bacheca la Supercoppa Italiana dominando il Milan sotto tutti i punti di vista. Chiaramente le polemiche non mancano, più che altro perché si sente sempre il bisogno di ricamare qualcosa di inesistente. L’ultima inutile discussione si concentra sul perché la Coppa è stata alzata da Handanovic e non da Skriniar, ma la risposta è così semplice che anche darla sembra superficiale

RICAMO – L’Inter di Simone Inzaghi non sbaglia nemmeno quest’anno e dopo la Juventus la scorsa stagione, fa fuori anche il Milan in finale di Supercoppa Italiana. Una doppietta che lascia spazio a tanti, tantissimi festeggiamenti in campo e nello spogliatoio nerazzurro dove la gioia per il primo titolo stagionale è incontenibile. Chiaramente ci deve essere sempre un qualcosa per tentare di rovinare il momento e quel qualcosa è la (non) polemica sul perché ad alzare la Coppa sia stato Samir Handanovic (Capitano non più titolare) e non Milan Skriniar (Capitano in campo).

Inter, Skriniar si comporta da vero Capitano ma la polemica (inutile) prima di tutto

Ovviamente chi intende ricamare sulla questione, semplicemente inesistente, lo fa appellandosi al mancato rinnovo del difensore slovacco (vedi ultime). Come se dietro al gesto di cedere la Coppa ad Handanovic si celasse un qualche messaggio in codice verso compagni e società. Niente di tutto questo, la risposta è tanto semplice quanto banale: Handanovic, pur non giocando più, rimane il Capitano dell’Inter fino a quando non andrà via. Skriniar è il Capitano in campo e da vero uomo squadra fa l’unica cosa giusta e ragionevole. Il gruppo prima di tutto, sempre se non diventa una polemica.