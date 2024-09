Inter ha patito gli ultimi sforzi: possibili cambi contro l’Udinese – TS

L’Inter deve recuperare convinzioni e punti in classifica dopo la sconfitta del derby contro il Milan con il punteggio di 1-2. Le energie sprecate a Manchester contro il City possono aver inciso sul risultato finale, tanto che Simone Inzaghi potrebbe optare per alcuni cambi.

IL PUNTO – L’Inter deve ripartire, come ha dimostrato in tante occasioni di saper fare, già a partire dalla trasferita contro l’Udinese di sabato 28 settembre. I nerazzurri sono chiamati a una prova non semplice, sia perché i friulani hanno iniziato bene il campionato, posizionandosi momentaneamente al secondo posto in classifica, sia perché la squadra di Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Nicolò Barella a causa di una distrazione al retto femorale della coscia destra.

Inter chiamata al riscatto contro l’Udinese: una possibile scelta sul fronte Mkhitaryan!

POSSIBILE SCELTA – Inzaghi potrebbe sostituire Henrikh Mkhitaryan, non nella sua miglior versione contro il Milan, con il polacco Piotr Zielinski. Il centrocampista, prelevato a parametro zero dopo 8 stagioni con la maglia del Napoli, potrebbe essere inserito dal primo minuto della sfida del Friuli contro l’Udinese per svariate ragioni. Queste ultime sono elencate da TuttoSport, che sottolinea alcuni aspetti di cui il tecnico piacentino dovrebbe tener conto in vista della gara di sabato: forma non ottimale mostrata da Mkhitaryan nelle prime partite stagionali; fisicità del polacco, utile contro una squadra rocciosa come quella friulana; prova messa in mostra da Zielinski contro il Manchester City, dato che il polacco ha tenuto testa al centrocampo dei Citizens con un’intelligenza tattica non comune.