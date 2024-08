Inter senza Gudmundsson: ecco identikit e nomi della punta che non c’è

Il nuovo attacco dell’Inter non conterà su Gudmundsson ma il calciomercato non è ancora finito, pertanto la velata speranza di Inzaghi è sempre quella di accogliere un ulteriore innesto offensivo. Il format “Indovina chi?” è sempre in auge e presto nuovi “Mister X” potrebbero entrare in gioco. Facciamo il punto della situazione sui potenziali nomi ancora utili alla causa

MILANO – La vigilia dell’esordio stagionale in Serie A porta in dote una notizia proprio da Genova. Anzi, due. Una buona e l’altro meno. La buona notizia è che Albert Gudmundsson non sarà protagonista in maglia rossoblù in occasione di Genoa-Inter domani, sabato 17 agosto 2024. L’altra è che non lo sarà nemmeno con la maglia dell’Inter, visto che il classe ’97 islandese è un nuovo attaccante della Fiorentina (annuncio permettendo, ndr). Una notizia che non destabilizza affatto l’Inter né Simone Inzaghi, che pure un attaccante con determinate caratteristiche lo vorrebbe ad Appiano Gentile entro fine mese. Ma quale profilo può fare al caso dell’Inter dopo aver visto Gudmundsson vestirsi di viola? Sfogliamo l’elenco degli ultimi papabili.

Calciomercato Inter: altro Gudmundsson cercasi

IDENTIKIT – Prima di fare nuovi nomi è doverosa una doppia premessa. La prima è che l’Inter cerca un alter ego di Lautaro Martinez in attacco. Non un backup perfetto ma un vice affidabile. Una punta ibrida, in grado di giocare anche più larga sulla fascia ma senza perdere di vista l’area di rigore e soprattutto la porta avversaria. La seconda è che a fargli spazio dovrà essere l’esubero Joaquin Correa, che è una seconda punta con queste caratteristiche meno che l’affidabilità. A Inzaghi basterebbe una quarta punta valida alle spalle del già citato Lautaro Martinez, di Marcus Thuram e della novità Mehdi Taremi ma è disposto ad accettare una coppia più “modesta” che faccia da quarta e quinta punta. Ecco perché i nomi sono ancora tanti ma gli incastri pochissimi.

Nuova quarta punta per Inzaghi o vecchie cinque?

NOMI – Non esiste un profilo ideale che possa essere definito “panchinaro di lusso” per l’Inter. Restando in Serie A, per questione di costi bisogna escludere Ademola Lookman (Atalanta) e per motivi anche anagrafici Paulo Dybala (Roma). Profili perfetti per Inzaghi ma distanti dall’Inter. Un nome spendibile in Italia può essere quello di Giacomo Raspadori (Napoli). Più giovane ma anche più punta di Gudmundsson, il classe 2000 bolognese ha le caratteristiche ideali per crescere nel ruolo di vice-Lautaro Martinez ma la trattativa con il Napoli potrebbe andare in porto solo attraverso una serie di favorevoli incastri. Inutile cercare occasioni all’estero stile Joao Felix (Atletico Madrid), che ha un ingaggio fuori portata, ma probabilmente andrebbe a colmare in un colpo solo l’eventuale partenza sia di Marko Arnautovic sia di Correa. Sarebbe una “quarta” punta senza necessità la quinta ma è chiaro che un profilo simile non farebbe mai panchina eh…

Occasioni a parametro zero: Chiesa solo nel 2025?

LOW COST – Tra i calciatori attualmente svincolati non ci sono profili utili alla causa. Non tanto per caratteristiche tecnico-tattiche bensì per ingaggio e soprattutto età avanzata. Basti pensare ad Anthony Martial e Memphis Depay, ancora senza squadra. Più facile che la proprietà Oaktree Capital Management, in caso di addio anticipato sia per Correa sia per Arnautovic, dia il via libera per anticipare un acquisto pianificato per la prossima stagione. Il nome più interessante in Serie A tra i futuri “parametri zero” non può che essere quello italiano di Federico Chiesa (Juventus), che è in uscita ma a Torino nessuno ha intenzione di trattare con l’Inter. Oggi. Il ritorno dell’ivoriano Christian Kouamé (Fiorentina) è ipotizzabile solo a costo zero anche dopo l’arrivo di Gudmundsson a Firenze. Sarebbe una scommessa riportare in Italia il connazionale Amad Diallo (Manchester United). Scommessa che difficilmente verrebbe apprezzata da Inzaghi.

Ndoye tuttofare ma occhio all’asse Sassuolo-Inter

JOLLY OFFENSIVO – I nomi di attaccanti utili per le liste sono ormai pari a zero. Stavolta non si parla nemmeno dell’ex Wilfried Gnonto (Leeds United), che non ha lo status di prodotto del vivaio interista per la UEFA ma in Serie A potrebbe allungare la lista essendo un Under-22. Dall’estero un’occasione potrebbe essere rappresentata da Ansu Fati (Barcellona) ma costi – anche in prestito – e garanzie fisiche non sono dalla sua parte. Non potendo puntare sull’esperto nonché infortunato Domenico Berardi, l’alternativa più credibile in casa Sassuolo si chiama Armand Laurienté, ovviamente in prestito per evitare una stagione in Serie B lontano dai riflettori. Un jolly in caso di evoluzione sulla fascia. Infine, non c’entra nulla con Lautaro Martinez e forse nemmeno con il reparto offensivo, ma il profilo di Dan Ndoye (Bologna) è uno dei pochi in grado di dare una doppia opzione a Inzaghi. Il jolly offensivo mancante in assenza dell’infortunato Tajon Buchanan, un potenziale quinto destro di spinta in grado di agire anche da attaccante aggiunto all’occorrenza. La situazione dell’Inter in attacco è nota: i nomi non mancano mai, le idee nemmeno. Incastri e soldi da investire, senza prima cedere gli esuberi, sì.