Inter, guarda alle spalle e ricorda dove sei: a Barcellona per un motivo!

L’Inter si presenta a Barcellona nel momento più difficile. Prima di sfidare la squadra di Flick, però, i nerazzurri devono ripetere la “filastrocca” europea: quanto fatto non va dimenticato.

PRESENTE ANCORA DA SCRIVERE – Dopo ben cinquantadue impegni stagionali l’Inter di Simone Inzaghi approda a Barcellona per giocarsi la partita più importante: la prima delle due semifinali di Champions League contro i giganti spagnoli di Hans-Dieter Flick. E proprio a causa delle innumerevoli sfide affrontate, quindi delle fatiche fisiche e mentali a cui si è andati incontro nel corso di questi mesi, i nerazzurri arrivano all’appuntamento nel momento più complicato. Il morale potrebbe essere a terra dopo tre sconfitte consecutive che hanno inevitabilmente segnato l’invidiabile cammino percorso finora.

Inter, col Barcellona ricordati chi sei: i numeri in Champions League non sono un caso!

NON TROPPO LONTANO – L’eliminazione dalla Coppa Italia e la vetta della classifica persa non fanno altro che ricordare all’Inter – e, di conseguenza, ai suoi tifosi – di quanto il grande sogno chiamato “Triplete” possa trasformarsi in un attimo nel peggiore degli incubi. Come fare, quindi, ad affrontare una squadra come il Barcellona, che in questo periodo appare agli antipodi dei nerazzurri per entusiasmo e sicurezza, proprio adesso? Facile, basta guardare indietro, ma neanche troppo lontano.

NUMERI DA NON DIMENTICARE – Se gli uomini di Simone Inzaghi quest’oggi hanno avuto la possibilità di salire sull’areo che li ha condotti a Barcellona un motivo ci sarà. Ed è bene ricordarlo alla vigilia di un impegno importante come lo sarà la sfida dello Stadio Olimpico Lluís Companys. Dal pareggio (con clean sheeet) in casa dell’altro gigante europeo – il Manchester City di Pep Guardiola -, alle vittorie su Stella Rossa, Young Boys, Arsenal, Lipsia, Sparta Praga, Monaco, Feyenoord (tra andata e ritorno). Passando per la doppia impresa contro il Bayern Monaco, battuto in trasferta e bloccata in casa 2-2. In dodici partite sul campo europeo quest’anno l’Inter ha totalizzato ben nove vittorie, due pareggi e un’unica sconfitta, di misura, contro il Bayern Leverkusen. Diciannove gol messi a segno e solo cinque incassati, con otto clean sheet totali. Numeri, questi, che fanno invidia alle grandi squadre d’Europa e che l’Inter, prima del fischio d’inizio contro il Barcellona, dovrebbe ripetere in testa. Come fa un bambino con una filastrocca, prima dell’interrogazione.