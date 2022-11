Inter, guarda i numeri: l’Atalanta rende meglio in trasferta che in casa

L’Inter a Bergamo deve combattere contro i suoi numeri in trasferta, ma un aiuto può arrivare dai numeri dell’Atalanta in casa.

PROBLEMA IN CASA – L’Inter in trasferta ha più di un problema, e questo si sa. Il campo di Bergamo per di più storicamente è difficile per i nerazzurri di Milano. Ma i numeri dell’Atalanta in casa lasciano uno spiraglio. In cui gli uomini di Inzaghi devono credere per cercare una svolta proprio all’ultimo esame.

NUMERI CHIARI – L’Atalanta in stagione ha assommato 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. In casa il conto parla di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Le vittorie con Torino, Fiorentina e Sassuolo, i pareggi contro Milan e Cremonese, le sconfitte contro Lazio e Napoli. Su tre big match giocati a Bergamo gli uomini di Gasperini hanno messo insieme solo un punto. E c’è di più: dei 20 gol fatti e 12 subiti in casa l’Atalanta ha segnato 9 gol e ne ha subiti 8. Non esattamente un percorso da sogno. Ora sta all’Inter trovare il modo di sfruttare la cosa.