Inter, gravi problemi in difesa prima della Juventus. Assenze

L’Inter avrà una grana da risolvere nei prossimi giorni. La difesa chiede assoluto aiuto, mancherà Alessandro Bastoni e Milan Skriniar non è certo di poter esserci, almeno dal primo minuto. Quali sono le soluzioni?

SOLUZIONE – Tanti problemi in difesa per l’Inter. Simone Inzaghi dovrà sopperire alle assenze importanti della sua retroguardia. In primo piano è finito l’ultimo infortunio di Alessandro Bastoni, certo di rientrare dopo la sosta nazionali (vedi articolo). Anche Milan Skriniar rimane in dubbio, nonostante sia entrato nei minuti finali della partita contro il Porto. Il suo ingresso è stato disastroso, ma domenica contro la Juventus potrebbe sopperire ai problemi di numeri per l’Inter. Nel caso in cui anche lo slovacco non riuscisse a partire dal primo minuto, l’unica soluzione sarà un trio difensivo formato da Matteo Darmian, Stefan de Vrij al centro e Francesco Acerbi sulla sinistra. Questi nomi non promettono bene con la velocità degli esterni bianconeri, ma sembrano l’unico modo per presentarsi alla sfida di campionato.