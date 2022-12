Inter, Gosens in vetrina! Inzaghi ora lo vede: concorrenza per Dimarco?

L’Inter alle 18 sfida in amichevole il Real Betis con Inzaghi che decide ancora una volta di puntare su Bellanova e Gosens sulle corsie esterne. La notizia riguarda soprattutto il tedesco che continua a convincere in questo insolito pre-campionato bis. Dimarco deve iniziare a preoccuparsi?

SCELTA CONFERMATA – L’Inter affronta il Real Betis in amichevole nel terzultimo test invernale al quale seguiranno quelli con Reggina (22 dicembre) e Sassuolo (29 dicembre). Poi il 4 gennaio sarà sfida vera contro il Napoli in campionato. Simone Inzaghi, oltre a confermare Mkhitaryan in attacco in appoggio a Dzeko (vedi formazioni ufficiali), sceglie ancora Raoul Bellanova sulla corsia destra e soprattutto Robin Gosens a sinistra con Federico Dimarco in panchina.

Inter, Gosens in vetrina: Dimarco deve iniziare a ‘preoccuparsi’?

Il tedesco si sta particolarmente mettendo in mostra in questa sorta di pre-campionato invernale con prestazioni convincenti e uno stato di forma sicuramente migliorato rispetto a qualche mese fa. Il suo futuro sembrava in bilico, adesso però tutto potrebbe cambiare perché un Gosens in formato Atalanta farebbe comodo a chiunque, a maggior ragione se ti chiami Inter e affronti tre competizioni. Il titolare rimane Dimarco, ma a questo punto Gosens potrebbe impensierirlo alla ripresa del campionato.