Inter, Gomez rinforzo ideale per la rosa di Conte. I numeri dell’argentino

L’Inter è alla ricerca di rinforzi del mercato di gennaio. Uno dei nomi accostati ai nerazzurri è quello di Alejandro Gomez, in uscita dall’Atalanta. L’argentino sarebbe il rinforzo ideale per la rosa di Conte.

RINFORZO – L’Inter è alla ricerca di rinforzi per puntellare la rosa e continuare la corsa allo scudetto. Uno dei calciatori accostati ai nerazzurri in queste settimane è Alejandro Gomez. L’argentino, in rotta con Gasperini ed in procinto di lasciare l’Atalanta, potrebbe essere una vera e propria occasione di mercato. Il numero 10 degli orobici, infatti, sembra essere il rinforzo ideale: l’argentino, infatti, è un calciatore estremamente duttile ed in grado di ricoprire efficacemente sia il ruolo di mezzala che quello di attaccante. Una vera e propria manna per Antonio Conte, alla ricerca di soluzioni alternative al 3-5-2.

I NUMERI – In questa prima parte di stagione Gomez, tra campionato e Champions League ha segnato 5 gol e fornito 4 assist ai compagni. Numeri importanti per un calciatore che, nelle ultime stagioni, ha arretrato il proprio raggio d’azione. L’esperienza dell’argentino, unita alla sua duttilità tattica, potrebbero far fare il definitivo salto di qualità al centrocampo di Conte che, in questa stagione, non ha contribuito in maniera significativa in zona gol. Oltre a questo Gomez potrebbe disimpegnarsi al meglio anche nel ruolo di attaccante: sia come seconda punta a supporto di Lukaku, sia in coppia con il connazionale Lautaro Martinez. Una soluzione diversa che potrebbe ovviare al problema della mancanza di alternative in attacco.