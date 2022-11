Inter, il gol di Rabiot la fotografia di questo primo trimestre! Sconnessione

L’Inter ieri sera ha perso contro la Juventus 2-0. I nerazzurri si sono mostrati ancora molto fragili in tenuta difensiva. Il gol di Rabiot ne è la perfetta fotografia

DATO ALLARMANTE − Juventus-Inter 2-0 significa quinta sconfitta stagionale in campionato per i nerazzurri, la quarta contro una diretta concorrente per il titolo. Il dato è allarmante. La squadra di Simone Inzaghi non riesce a decollare del tutto. Nonostante l’ottimo mese con la qualificazione agli ottavi di Champions League (vedi sorteggio) e il poker di successi in Serie A, l’Inter rimane nel limbo di una stagione mediocre e con tanti punti interrogativi ancora da risolvere. Ieri sera si è confermato il vero trend negativo di questo primo trimestre nerazzurro: la difesa. 19 gol subiti, sesto peggior attacco dell’intero torneo, ben 16 in trasferta. Il reparto arretrato fatica a rimettersi in marcia, la squadra è apparsa nuovamente scollegata e lo squilibrio tra centrocampo e difesa regna incontrastato.

FOTOGRAFIA − Il primo gol della Juventus firmato Adrien Rabiot è la vera fotografia di questa squadra. L’Inter, infatti, prende praticamente gol da un calcio d’angolo a favore. È bastata una semplice ribattuta della difesa bianconera per innescare la velocità di Kostic e conseguentemente il gol del centrocampista francese. La mancanza di un equilibrio rimane il vero grande punto di domanda di questa squadra. Se il secondo gol a sei minuti dal termine e con squadra giustamente sbilanciata alla ricerca del pari si può comunque prendere, il primo è da matita rossa. Fotografia del momento no dell’impostazione difensiva dell’Inter. Non è il problema di un singolo reparto bensì collettivo. Problema non nato ieri ma ormai da parecchi mesi. Metterci una pezza? Non è forse ormai troppo tardi?!