Inter, il gol di Orsolini non è un episodio. Poco prima azione fotocopia

La partita dell’Inter contro il Bologna è stata disastrosa, si candida fermamente tra le peggiori della gestione Simone Inzaghi. Il gol subito da Riccardo Orsolini non è un episodio, poco prima è successa la stessa cosa.

IMPOSTAZIONE – Contro il Bologna la difesa dell’Inter ha giocato molto male. La sostituzione di Stefan de Vrij è la prova, allo stesso livello l’errore di Danilo D’Ambrosio entrato nel secondo tempo. L’unico che non ha fatto errori eclatanti è stato Matteo Darmian, ma non ha neanche impressionato in positivo. Nella ripresa il Bologna si è abbassato, non ha pressato e corso come nei primi 45 minuti, ma nonostante questo il gol di Riccardo Orsolini è arrivato al 76′. La pecca di D’Ambrosio in impostazione non è stata l’unica, perché nei minuti precedenti anche Francesco Acerbi è caduto nello stesso errore. Passaggio sbagliato verso il centrocampo, contropiede avversario concluso da Musa Barrow ma non concretizzato in rete per la parata di André Onana. Questo sottolinea che il gol subito non è un singolo episodio, ma una situazione che continua a riproporsi e non viene risolta né dalla squadra né tantomeno dall’allenatore.