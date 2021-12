Inter, gli scenari per il mercato invernale: Vecino verso l’addio?

L’Inter si affaccia al mercato di gennaio da capolista in Serie A. I nerazzurri vorranno cogliere le occasioni sul mercato, specie a centrocampo. Vecino in uscita?

INVOLUZIONE – Vecino, è stato uno dei calciatori che, certamente, ha più deluso in questa prima parte di stagione con l’Inter. L’uruguayano aveva iniziato bene l’annata, con ottime prestazioni che, per un momento, avevano fatto pensare ad una possibile staffetta con Calhanoglu, in difficoltà nelle sue prime uscite in nerazzurro. Tre mesi dopo lo scenario è completamente mutato: il turco è diventato una pedina fondamentale per Inzaghi e per l’Inter, Vecino, invece, è sceso molto nelle gerarchie di Inzaghi, anche alla luce di prestazioni non brillantissime nelle ultime uscite. L’unico acuto della stagione rimane il gol siglato nella goleada contro il Bologna, datata 18 settembre. Si avvicina il momento dell’addio all’Inter?

MERCATO – È bene ricordare che l’Inter potrà acquistare un nuovo giocatore solo in caso di cessione di un altro presente in rosa. Non tanto per una questione economica, quanto per mancanza di posto nella lista Serie A. Uno dei calciatori “papabili” ad un’eventuale cessione è proprio l’uruguayano, che negli scorsi mesi aveva manifestato insofferenza per lo scarso minutaggio concessogli dal tecnico. In caso di addio di Vecino, per l’Inter si aprirebbero nuovi scenari di mercato, con Marotta e la dirigenza che potrebbe intervenire per puntellare la rosa. Il nome giusto, per la mediana nerazzurra, potrebbe essere quello di Nahitan Nandez, in uscita dal Cagliari.

RITORNO DI FIAMMA – Nandez, a lungo seguito dall’Inter in estate, potrebbe finalmente approdare alla corte di Simone Inzaghi. Il Cagliari, in crisi di risultati, potrebbe decidere di sacrificare un pezzo pregiato della rosa per andare ad intervenire in altri ruoli, maggiormente scoperti. Una vera e propria opportunità da cogliere, quindi, per la squadra nerazzurra. Il centrocampista uruguayano è estremamente duttile e sarebbe una pedina di notevole importanza nella seconda parte di stagione, che sarà pregna di partite ravvicinate e di scontri diretti.