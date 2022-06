Inter, gli ingaggi complicano le uscite: difficoltà a cedere

Uno dei grossi problemi che blocca il mercato in uscita dell’Inter è l’alto ingaggio di determinati giocatori considerati ‘esuberi’. Il che porta al pensare – a malincuore – di sacrificare i profili migliori per poter fare cassa.

NODO INGAGGI – Come già analizzato, gli esuberi in casa Inter sono tanti. L’esempio più lampante è probabilmente quello di Alexis Sanchez, la cui uscita è bloccata dallo stesso problema che rende difficoltoso il mercato in uscita dei nerazzurri. Un ingaggio decisamente troppo alto, sproporzionato di fatto a quello che il giocatore può garantire anche a un’ipotetica nuova squadra. Un fattore che è anche alla base dei numerosi prestiti da parte della società nerazzurra (come Dalbert o Valentino Lazaro, per citarne due). Il che costringe la società a fare cassa dovendo, a malincuore, privarsi dei profili migliori della rosa. Ma nel percorso verso la sostenibilità bisognerà fare decisamente più attenzione ai contratti dei nuovi arrivi.