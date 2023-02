Inter, gli arbitri confermano un vizio! Due episodi preoccupanti da gennaio

Di certo non si può dire che gli arbitri stiano aiutando l’Inter in questo mese di campionato. Gli episodi dubbi si accumulano con il tempo. A quello di Monza per Francesco Acerbi si è aggiunto ora quello di Romelu Lukaku con il Milan.

VIZIO – Perché ci sono ancora arbitri che fischiano prima del dovuto? La tecnologia ha permesso di evitare situazioni dubbie, per quale motivo i direttori di gara continuano a prendere decisioni affrettate con l’Inter? L’episodio di Monza rimane uno scandalo, che forse segna la stagione nerazzurra. Il gol del 3-1 annullato a Francesco Acerbi da Juan Luca Sacchi è un errore gravissimo, a cui però non è stata data la stessa attenzione di altri. L’ultimo epilogo di questa incredibile storia si è però scritto questa domenica: Davide Massa nel secondo tempo ha tolto un gol a Romelu Lukaku per una trattenuta sul difensore avversario Malick Thiaw.

Inter, conti in sospeso

ERRORI – L’errore è nell’aver fischiato ancora una volta prima che il pallone entrasse in porta, perciò prima che l’azione si concludesse, senza lasciare la possibilità al Var di intervenire. Nella scorsa stagione l’Inter si è portata sul groppone per un intero anno la rete annullata in Milan-Spezia di Junior Messias, cosa sarebbe successo nel caso in cui i rossoneri avessero pareggiato domenica? Queste decisioni portano ad alimentare polemiche in un contesto in cui non c’è assoluto bisogno di questo. Gli arbitraggi non positivi per l’Inter si stanno accumulando con il tempo. Non va assolutamente dimenticata la partita di Coppa Italia con l’Atalanta, di certo Lautaro Martinez non lo farà (vedi video).