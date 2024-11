Inter, due giorni di riposo meritato. Ecco quando si rientra

Simone Inzaghi ha lasciato dei giorni liberi a chi non è partito con le Nazionali. Chi è rimasto a Milano ha avuto qualche momento di relax in famiglia in attesa di rientrare ad Appiano Gentile.

IMPEGNI – Con il pareggio contro il Napoli, si va a chiudere una parte importante della stagione dell’Inter. L’1-1 rimediato a San Siro contro gli azzurri, ha riaperto una classifica molto equilibrata con ben sei squadre nel giro di due punti. Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio tallonano lo stesso Napoli a un solo punto, mentre due lunghezze più in basso c’è anche la Juventus. Tutte queste potrebbero candidarsi a un posto in Champions League. Con gli impegni delle rispettive Nazionali, l’Inter si ritrova Appiano Gentile svuotato con quasi tutti i big che partono per l’Europa o come Lautaro Martinez e Taremi verso Argentina e Iran.

Inter, non solo Nazionali. Riposo meritato per alcuni

RIPOSO – Nonostante il grande numero di assenti, ben quindici nerazzurri chiamati dalle proprie nazionali, Simone Inzaghi continuerà a lavorare sulla fase difensiva per provare a subire meno gol del solito. Su dove si dovrebbe lavorare invece, non ci sarà molto spazio visto che quattro attaccanti su cinque partiranno con Austria, Francia, Iran e Argentina. Al tecnico piacentino resteranno solo le seconde linee. Per dare a loro un premio vista anche la scia di dieci risultati utili consecutivi, Simone Inzaghi ha lasciato libero sia ieri lunedì che l’intera giornata di oggi. I cancelli apriranno direttamente mercoledì con chi è rimasto a Milano che tornerà a corre in attesa di iniziare a studiare le prime mosse da mettere in campo contro il Verona nella trasferta di sabato 23 novembre.