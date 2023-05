Inter, quattro giorni per due obiettivi. Poi testa a Istanbul!

Dopo l’euforia per la conquista della finale di Champions League ai danni del Milan, l’Inter ora deve tornare a concentrarsi sul presente. Che nel dettaglio prevede due obiettivi da raggiungere: il quarto posto e la Coppa Italia. Napoli e Fiorentina permettendo.

DOPPIO OBIETTIVO – L’Inter deve subito scrollarsi di dosso l’euforia e la felicità per la vittoria in semifinale di Champions League contro il Milan e tornare a concentrarsi sui prossimi impegni. Ci sono due obiettivi da raggiungere e per farlo bisognerà avere la meglio prima sul Napoli campione d’Italia e poi sulla Fiorentina. Il discorso quarto posto va chiuso il prima possibile per non arrivare a doversi giocare il tutto per tutto fino alla fine. Mentre la Coppa Italia è un altro trofeo da mettere in bacheca per aumentare ulteriormente i successi che l’Inter ha raccolto in queste due stagioni sotto la guida di Simone Inzaghi.

PRIMA IL DOVERE, POI IL PIACERE – Una volta chiusi i due obiettivi sopra citati, l’Inter potrà tornare a godersi il momento in vista del 10 giugno. Quando allo stadio Ataturk di Istanbul bisognerà affrontare il Manchester City, ultimo (durissimo) ostacolo verso la coppa dalle grandi orecchie. Un’euforia di cui si potrà tornare a godere conclusi gli ultimi discorsi. Come dice un vecchio adagio: “Prima il dovere, poi il piacere“. E, comunque vada, il 10 giugno per l’Inter sarà un grande, grandissimo piacere (vedi focus).