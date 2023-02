Inter, giornata da sfruttare in chiave Champions League: scontro diretto

Una giornata di Serie A da sfruttare questa per l’Inter, che ha l’obiettivo di continuare a consolidare il secondo posto in classifica e soprattutto mettere in ghiaccio il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League. Lo scontro diretto tra Lazio e Atalanta può aiutare

GIORNATA DA SFRUTTARE – La corsa alla prossima Champions League si fa sempre più interessante. Con un posto ormai ipotecato dall’imprendibile Napoli, restano in corsa l’Inter, la Roma, la Lazio, l’Atalanta e il Milan. Per i nerazzurri questa è una giornata di Serie A da sfruttare, con la necessità di non sbagliare lunedì sera sul campo della Sampdoria. Mentre i rossoneri proveranno a chiudere la crisi di risultati questa sera contro il Torino e la Roma sarà ospite sul non facile campo di Lecce, è in programma anche lo scontro diretto tra Lazio e Atalanta. Che potrebbe portare una delle due a perdere terreno sulla corsa all’Europa che conta. L’obiettivo per l’Inter di Simone Inzaghi è quindi non solo quello di consolidare il secondo posto a Marassi. Ma anche di mettere sempre più in ghiaccio la qualificazione. Per giocarsi i restanti obiettivi con più tranquillità.