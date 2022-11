Inter, i giocatori in prestito da seguire nel weekend: tre in campo già stasera

Inizia a partire da questa sera la quindicesima giornata della Serie A, nella quale l’Inter sarà impegnata alle 12.30 di domenica contro l’Atalanta a Bergamo. Ma non solo. Ci sono anche numerosi giocatori di proprietà nerazzurra in prestito tra i campionati italiani e l’estero. Ecco una rapida guida per poterli seguire in questo fine settimana, l’ultimo prima della lunga sosta per il Mondiale.

SERIE A – Oltre alla sfida tra Inter e Atalanta che vedrà i nerazzurri impegnati domenica a Bergamo, sono diverse le partite in questo fine settimana nelle quali saranno protagonisti i giocatori nerazzurri in prestito. Soprattutto in Italia, ma anche all’estero. Per quanto riguarda la Serie A ad aprire è Martin Satriano, impegnato già questa sera in Empoli-Cremonese alle 20.45. Non affronterà però l’altro nerazzurro Ionut Radu, ancora infortunato e fuori dai convocati di Alvini. Gli altri due giocatori dell’Inter impegnati in Serie A sono Valentino Lazaro in Roma-Torino e Lorenzo Pirola in Monza-Salernitana, entrambi domenica alle ore 15.00.

SERIE B – Torna in campo anche la Serie B, che non ha avuto il turno infrasettimanale come la Serie A. Cinque, come sempre, i prestiti dell’Inter impegnati. Già a partire da questa sera, quando Samuele Mulattieri con il Frosinone affronterà in trasferta l’Ascoli alle 20.30. Gli altri quattro in campo domani alle 14.00 in contemporanea, con una sfida “nerazzurra”: Eddie Salcedo e Marco Pompetti si affronteranno faccia a faccia in Bari-Südtirol. Giovanni Fabbian guiderà il centrocampo della Reggina contro il Venezia in trasferta, mentre Franco Carboni con il Cagliari affronterà il Pisa in casa.

CAMPIONATI ESTERI – Spostandoci invece all’estero, il primo a scendere in campo tra I prestiti dell’Inter è Tibo Persyn, con l’FC Eindhoven impegnato stasera alle 20.00 sul campo del PEC Zwolle. Restando in Olanda, la coppia Filip Stankovic e Gaetano Oristanio affronterà con il Volendam l’Utrecht in casa domani alle ore 20.00. Darian Males, attaccante dell’Inter in prestito al Basilea, sarà in campo sempre domani ma a un orario diverso rispetto agli “olandesi”: ore 20.30 sul campo del Grasshoppers. Chiude infine Sebastiano Esposito in Anderlecht-Genk di domenica alle 18.30.

Inter, la lista dei giocatori in prestito da seguire nel fine settimana

Martin Satriano – Empoli-Cremonese (venerdì 11 novembre alle ore 20.45)

Lorenzo Pirola – Monza-Salernitana (domenica 13 novembre alle ore 15.00)

Valentino Lazaro – Roma-Torino (domenica 13 novembre alle ore 15.00)

Samuele Mulattieri – Ascoli-Frosinone (venerdì 11 novembre alle ore 20.30)

Eddie Salcedo – Bari-Südtirol (sabato 12 novembre alle ore 14.00)

Marco Pompetti – Bari-Südtirol (sabato 12 novembre alle ore 14.00)

Giovanni Fabbian – Venezia-Reggina (sabato 12 novembre alle ore 14.00)

Franco Carboni – Cagliari-Pisa (sabato 12 novembre alle ore 14.00)

Tibo Persyn – PEC Zwolle-FC Eindhoven (venerdì 11 novembre alle ore 20.00)

Filip Stankovic – Volendam-Utrecht (sabato 12 novembre alle ore 16.30)

Gaetano Oristanio – Volendam-Utrecht (sabato 12 novembre alle ore 16.30)

Darian Males – Grasshoppers-Basilea (sabato 12 novembre alle ore 20.30)

Sebastiano Esposito – Anderlecht-Genk (domenica 13 novembre alle 18.30)