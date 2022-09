Inter, i giocatori in prestito da seguire nel weekend: si inizia già stasera

Inizierà a partire da questa sera la settima giornata della Serie A, nella quale l’Inter sarà impegnata alle 12.30 di domenica contro l’Udinese, in trasferta. Ma non solo. Ci sono anche numerosi giocatori di proprietà nerazzurra in prestito tra i campionati italiani e l’estero. Ecco una rapida guida per poterli seguire in questo fine settimana.

SERIE A – Oltre alla sfida tra Inter e Udinese che vedrà i nerazzurri impegnati alla Dacia Arena, sono diverse le partite nelle quali saranno impegnati i giocatori nerazzurri in prestito in questo fine settimana. Soprattutto in Italia, ma anche all’estero. Per quanto riguarda la Serie A il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Pirola, impegnato già questa sera alle 20.45 nell’anticipo tra Salernitana e Lecce. A seguire Martin Satriano, domani alle 15 in Bologna-Empoli, e Valentino Lazaro sempre domani alle 20.45 in Torino-Sassuolo. Domenica sarà poi il turno di Stefano Sensi e Ionut Radu, impegnati entrambi alle 15 rispettivamente in Monza-Juventus e Cremonese Lazio.

SERIE B – Nella serie cadetta del campionato italiano saranno cinque i giocatori impegnati in contemporanea: domani alle ore 14 Giovanni Fabbian in Reggina-Cittadella, Marco Pompetti in Südtirol-Cosenza, Samuele Mulattieri in Frosinone-Palermo e poi la sfida tutta di “casa Inter” tra Franco Carboni ed Eddie Salcedo: Cagliari-Bari, con i due che si affronteranno faccia a faccia.

CAMPIONATI ESTERI – Spostandoci invece all’estero, saranno sei i giocatori dell’Inter impegnati. Si parte già stasera (ore 20) con Tibo Persyn in FC Eindhoven-Roda. La coppia Filip Stankovic-Gaetano Oristanio sarà invece in campo domani alle 18.45 in Vitesse-Volendam. Sempre in Olanda, spazio domenica (ore 16.45) a Zinho Vanheusden, con il suo AZ Alkmaar, nella complicata gara contro l’Ajax. Per quanto riguarda la Svizzera, Darian Males non sarà impegnato con il Basilea, dal momento che il campionato elvetico è già fermo fino al primo ottobre. In Francia occhi su Lucien Agoumé, in campo domenica alle 15 in Clermont-Troyes. Chiude poi Sebastiano Esposito, in Belgio, con la maglia dell’Anderlecht contro il Kortrijk, domenica alle 21.

Inter, la lista dei giocatori in prestito da seguire

Lorenzo Pirola – Salernitana-Lecce (16 settembre alle ore 20.45)

Martin Satriano – Bologna-Empoli (17 settembre alle ore 15.00)

Valentino Lazaro – Torino-Sassuolo (17 settembre alle ore 20.45)

Stefano Sensi – Monza-Juventus (18 settembre alle ore 15.00)

Ionut Radu – Cremonese-Lazio (18 settembre alle ore 15.00)

Franco Carboni – Cagliari-Bari (17 settembre alle ore 14.00)

Eddie Salcedo – Cagliari-Bari (17 settembre alle ore 14.00)

Marco Pompetti – Südtirol-Cosenza (17 settembre alle ore 14.00)

Samuele Mulattieri – Frosinone-Palermo (17 settembre alle ore 14.00)

Giovanni Fabbian – Reggina-Cittadella (17 settembre alle ore 14.00)

Tibo Persyn – FC Eindhoven-Roda (16 settembre alle ore 20.00)

Gaetano Oristanio – Vitesse-Volendam (17 settembre alle ore 18.45)

Filip Stankovic – Vitesse-Volendam (17 settembre alle ore 18.45)

Zinho Vanheusden – AZ Alkmaar-Ajax (18 settembre alle ore 16.45)

Lucien Agoumé – Clermont-Troyes (18 settembre alle ore 15.00)

Sebastiano Esposito – Anderlecht-Kortrijk (18 settembre alle ore 21.00)