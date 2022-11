Inter, meglio riavere i giocatori Mondiali subito? Occhio all’aspetto mentale

Proseguono i Mondiali, con la seconda giornata della fase a gironi praticamente al termine. Anche per i giocatori dell’Inter, con il solo André Onana a dover scendere ancora in campo. Ma è meglio riavere subito i nerazzurri a Milano, o sperare che vadano avanti il più possibile? Occhio all’aspetto mentale.

PERCORSO MONDIALE – Al (quasi) termine della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali, nessun giocatore dell’Inter impegnato è sicuro di essere già qualificato matematicamente agli ottavi di finale della competizione. Il che porta a chiedersi se sia meglio sperare di vederli proseguire il più possibile o eliminati subito, per riaverli presto ad Appiano Gentile. Sicuramente a livello fisico e di preparazione, un periodo maggiore di riposo e di lavoro agli ordini di Simone Inzaghi sarebbe molto utile. Ma dall’altra parte bisogna anche non sottovalutare l’impatto che potrebbe avere sull’aspetto mentale.

DELUSIONI E SICUREZZE – La delusione e la sicurezza che possono derivare da una “figuraccia” o da un grande percorso ai Mondiali sono aspetti importantissimi. Anche e soprattutto per i giocatori dell’Inter che da questa competizione possono guadagnare ulteriore esperienza a livello internazionale e ritornare nel club con importanti certezze recuperate dopo le partite disputate in Nazionale. E poi sarebbe sicuramente motivo d’orgoglio e di prestigio per la stessa Inter vedere i propri giocatori in fondo a quella che, a conti fatti, è la più importante competizione del mondo del calcio. E, perché no, magari vedere qualche nerazzurro alzare proprio la Coppa…