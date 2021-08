Inter, i giocatori in prestito impegnati oggi: dalla Serie A all’Europa

Sono diversi i giocatori dell’Inter in prestito impegnati oggi con le rispettive squadre. Serie A, Serie B, ma non solo. Ecco le informazioni per poterli seguire.

INTER IN PRESTITO – I GIOCATORI NERAZZURRI IMPEGNATI DOMENICA 29 AGOSTO 2021

VANHEUSDEN – Il difensore sarà impegnato oggi in Genoa-Napoli (Serie A 2021-2022, seconda giornata), ore 18.30 allo stadio Marassi.

DALBERT – L’esterno brasiliano sarà impegnato questa sera in Milan-Cagliari (Serie A 2021-2002, seconda giornata), ore 20.45 allo stadio San Siro.

PIROLA E DI GREGORIO – Il difensore e il portiere saranno impegnati questa sera in Monza-Cremonese (Serie B 2021-2022, seconda giornata), ore 20.30 allo stadio Brianteo

MULATTIERI – L’attaccante sarà impegnato oggi in Cittadella-Crotone (Serie B 2021-2022, seconda giornata), ore 18.00 allo stadio Piercesare Tombolato.

ESPOSITO E MALES – I due attaccanti saranno impegnati oggi nel big match Basilea-Young Boys (Super League Svizzera 2021-2022, quinta giornata), ore 16.30 allo stadio St. Jakob.

GRAVILLON – Il difensore sarà impegnato questa sera in Reims-PSG (Ligue 1 2021-2022, quarta giornata), dove avrà il compito di fronteggiare Lionel Messi all’esordio. Ore 20.45 allo Stade Auguste-Delaune II.