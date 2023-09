Inter, già tempo di risposte: a Salerno per alleggerirsi di un ‘peso’

L’Inter a Salerno si trova già a dover dare le prime risposte e non perché la sfida contro i campani sia in qualche modo decisiva. E ci mancherebbe. I fantasmi del recente passato aleggiano ancora in modo pericoloso sulle teste di Inzaghi e dei suoi calciatori e per evitare di inciampare sempre negli stessi errori, la prima reazione deve arrivare proprio all’Arechi

PESO PSICOLOGICO – L’Inter di Simone Inzaghi già alla settima giornata si trova a dover dare risposte. Il motivo non è assolutamente il ‘peso’ della sfida, quanto piuttosto il peso che la sfida può avere nella testa dei giocatori e dello stesso allenatore. Subito dopo il KO con il Sassuolo è stato Francesco Acerbi a spiegare lucidamente cosa è successo e quali sono i rischi di scendere in campo con l’atteggiamento sbagliato. Non è la prima volta ma dovrebbe rimanere l’ultima dato che lo scorso campionato è ancora ben impresso nella memoria di tutti.

Inter, non esistono impegni semplici: gli errori del passato devono fare da monito

Non esistono impegni semplici e a maggior ragione non esistono per una squadra come l’Inter che per sua natura ha bisogno di dirigere il gioco per portare a casa i risultati. La sensazione è che si abbassi la tensione quando sulla carta sembra tutto più semplice, ma è un difetto che Inzaghi deve correggere subito, a iniziare proprio da Salerno. È solo la settima giornata di campionato ma all’Inter è chiesta una reazione, anche per dimostrare di essere davvero maturata e di aver fatto tesoro degli errori del passato. La Salernitana è in difficoltà ma le sue motivazioni contro l’Inter saranno amplificate: Inzaghi faccia in modo che sia la stessa cosa per i suoi uomini.