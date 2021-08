Inter-Genoa, prosegue la striscia: nove di fila e porta blindata

Con il 4-0 di ieri sera (vedi gol e highlights), Inter-Genoa vede ancora una volta i nerazzurri trionfare nello scontro diretto tra le due squadre. Sono ben nove i trionfi consecutivi a San Siro, con un solo gol subito.

PROVA DEL NOVE – Ventisette punti, venticinque gol segnati e uno solo subito. Questi sono i dati di Inter-Genoa dall’ultima volta che i nerazzurri non hanno vinto contro i rossoblu a San Siro. Dall’1-1 del dicembre 2012, infatti, la squadra oggi allenata da Simone Inzaghi ha ottenuto ben nove vittorie consecutive contro i liguri tra le mura di casa. Ultima, ma non meno importante, quella di ieri sera per 4-0 firmata da Milan Skriniar, Hakan Calhanoglu, Arturo Vidal ed Edin Dzeko. Una striscia che prosegue, dunque, sui giusti binari.

QUASI IMBATTIBILI – Se ai risultati di Inter-Genoa ci aggiungiamo anche quelli in trasferta giocati a Marassi, sono sette le vittorie consecutive per i nerazzurri negli incroci tra le due squadre. L’ultima sconfitta per l’Inter risale infatti al febbraio 2018, dove arrivò una sconfitta per 2-0 in trasferta. Da allora sette incroci e sette vittorie per i nerazzurri, frutto di venticinque gol segnati e ben zero subiti, tra cui spicca un netto 5-0 a San Siro nel novembre del 2018.