Inter-Genoa porta la firma pure di Josep Martinez: debutto al top

Pesante vittoria dell’Inter col Genoa per assicurarsi momentaneamente il primato. Prestazione solida di Josep Martinez, decisivo con un intervento fondamentale nei minuti finali per garantire il successo alla squadra.

IL PUNTO – L’Inter, reduce dalla cocente sconfitta contro la Juventus, si riscatta con un successo di misura contro il Genoa, balzando al primo posto per una notte grazie al gol di Lautaro Martinez, su assist di Çalhanoglu, che aveva preso il posto di Asllani. I nerazzurri hanno incontrato un avversario ben organizzato, con una difesa compatta e un baricentro alto.

L’ESORDIO – Josep Martinez, chiamato a sostituire Sommer, infortunatosi alla mano durante l’allenamento, ha risposto presente nella partita più delicata della stagione, permettendo all’Inter di salire temporaneamente al primo posto in classifica per una notte. Il portiere spagnolo, ex Genoa, ha compiuto un intervento decisivo, respingendo con prontezza un tentativo di Ekuban nella ripresa. Una parata che si è rivelata fondamentale per ottenere i tre punti. Nonostante le pressioni derivanti dalle aspettative della vigilia, Martinez ha dimostrato calma e determinazione, evitando che la sua prestazione influenzasse negativamente la corsa scudetto, come era accaduto in passato a Radu. Durante il match contro la sua ex squadra, lo spagnolo ha messo in evidenza le qualità che lo avevano consacrato nel Genoa di Gilardino.

Josep Martinez, inizio più che promettente in campionato: non fermarsi a Inter-Genoa

I PUNTI DI FORZA – Acquistato dal Genoa per una cifra che si aggira intorno ai quindici milioni, Josep Martinez è stato l’acquisto più costoso dell’ultima sessione di mercato dell’Inter. Nella scorsa stagione, il portiere spagnolo aveva impressionato la dirigenza nerazzurra grazie alla sua abilità nel gioco con i piedi, una qualità fondamentale per il tipo di gioco che Inzaghi predilige. L’allenatore interista punta a velocizzare il gioco, sfruttando i passaggi lunghi per i suoi esterni d’attacco e per spezzare le difese avversarie, specialmente quelle con un baricentro alto. Un esempio di questa strategia si è visto contro il Genoa. Inoltre, la sicurezza nelle uscite di Martinez ha avuto un ruolo importante nell’ottimo rendimento difensivo del Grifone nella scorsa stagione, chiudendo all’undicesimo posto con 45 gol subiti, davanti a squadre come Roma e Milan.