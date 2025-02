Inter-Genoa, occasione per Zielinski dall’inizio? Una sensazione in vista dei prossimi impegni

Inter-Genoa potrebbe vedere la presenza di Piotr Zielinski dal primo minuto. Il calciatore polacco si trova in una posizione ideale per sperare in tale eventualità.

IL PUNTO – Inter-Genoa sarà la prima sfida che i nerazzurri disputeranno dopo la sconfitta contro la Juventus dell’Allianz Stadium. Il ko per 0-1 contro i bianconeri è stato caratterizzato da una scarsa lucidità dei meneghini al momento della finalizzazione, con la conseguente “doccia fredda” rappresentata dal gol di Francisco Conceicao in una delle poche opportunità create dalla squadra piemontese nel match. Ora l’Inter è attesa dal confronto casalingo contro il Genoa di Patrick Vieira, una squadra cresciuta tantissimo sotto il punto di vista dei risultati e della mentalità mostrata in campo dal momento dell’arrivo del francese.

Inter-Genoa, due opzioni per vedere Zielinski dal primo minuto

DUE ALTERNATIVE – Per assistere alla partecipazione di Piotr Zielinski dall’inizio della sfida tra Inter e Genoa, si possono immaginare due scenari differenti. Il primo è dato dall’impiego del polacco nella sua posizione naturale, quella di mezzala, per sostituire Henrikh Mkhitaryan. Il secondo concerne la possibilità che il classe 1994 sia utilizzato nel ruolo di regista al posto di Hakan Calhanoglu. Il mancato pieno recupero del turco dall’infortunio, cui si associa la crescita graduale del polacco in tale posizione, potrebbero spingere il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi a sposare tale causa in maniera strutturale. Con l’auspicio che i meneghini possano aver realmente trovato in casa il regista del futuro.