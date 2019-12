Inter-Genoa Ã¨ Pinamonti contro Esposito: il futuro va in scena a San Siro

Inter-Genoa è Pinamonti contro Esposito: il futuro va in scena a San Siro

Sabato, ore 18, sul prato di San Siro si affronteranno due giovani calciatori pronti a fare la storia dell’Inter nel futuro prossimo. Andrea Pinamonti, classe 1999, e Sebastiano Esposito, classe 2002, si daranno battaglia per cercare di fare buona impressione sulla casa madre. La coppia del futuro, forse, è già servita.

LINEA VERDE – L’identikit è chiaro: giovani, forti, motivati ma col bagaglio d’esperienza necessario per competere ad altissimi livelli. Steven Zhang e la squadra mercato nerazzurra andrà alla ricerca di profili simili in estate, ma non è detto che l’occhio non possa cadere sull’orticello di casa propria. Inter-Genoa sarà l’occasione per vedere all’opera, l’uno contro l’altro, Sebastiano Esposito e Andrea Pinamonti. Tra poco più di sei mesi, entrambi potrebbero aver raggiunto la maturità necessaria per far parte della rosa di Antonio Conte.

GOLDEN BOYS – Tre anni di differenza, che nel calcio sono praticamente una vita: tanto passa fra la data di nascita di Pinamonti e quella di Esposito. Il primo, ‘esploso’ ormai con Stefano Pioli in panchina, ha già alle spalle un paio di stagioni di scomoda Serie A tra Frosinone e Genoa per l’appunto. L’hype attorno al classe 2002, invece, ha raggiunto picchi forse impensabili ad inizio stagione. Entrambi si sono mostrati al grande pubblico con una giocata europea: Pinamonti contro lo Sparta Praga (controllo al volo e assist dolce per l’accorrente Eder in Inter-Sparta Praga 2-1, ndr) ed Esposito contro il Borussia Dortmund (rigore procurato e poi fallito da Lautaro Martinez).

FUTURO – Il peso specifico delle due partite è profondamente diverso, ma entrambi non hanno avuto timore nel calcare il prato scottante di San Siro. I due promettenti ragazzini non hanno ancora segnato con la maglia dell’Inter addosso. Esposito avrà novanta minuti più recupero per provarci, al cospetto di un Pinamonti che vorrebbe dare un dispiacere al suo club. Ma soltanto per essere accolto, ad Appiano Gentile, come un predestinato l’estate prossima. La coppia baby dell’Inter è già pronta a prendersi il futuro.