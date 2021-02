Inter-Genoa Ã¨ la partita di Gagliardini: coi rossoblÃ¹ quasi metÃ  dei suoi gol

Inter-Genoa è la partita di Gagliardini: coi rossoblù quasi metà dei suoi gol

Roberto Gagliardini

Roberto Gagliardini si è sicuramente segnato Inter-Genoa sul calendario. Coi rossoblù infatti vede la porta in modo straordinario.

FEELING SPECIALE – Inter-Genoa è una partita con un significato particolare per un giocatore nerazzurro. O meglio, uno oltre a Lukaku, sempre ispirato in questa gara. Parliamo di Gagliardini. Uno che ha meno feeling col gol del belga. Ma che quando gioca questa sfida sente la porta in modo unico.

GOL NELL’ARIA – I numeri parlano chiaro. Gagliardini in Serie A ha 13 gol, segnati tutti con l’Inter. Di questi ben 5 sono arrivati proprio contro il Genoa. Vale a dire quasi la metà del suo score totale. Un rapporto speciale, da tenere sempre in considerazione.