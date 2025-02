Inter-Genoa, Bisseck può assolvere una funzione per Inzaghi. Opzione concreta!

Inter-Genoa è una sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2024-2025. Per l’occasione, Yann Bisseck punta a una maglia da titolare.

IL PUNTO – Inter-Genoa si disputerà sabato 22 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. I nerazzurri arrivano al match con l’obbligo di non perdere ulteriore distacco sul Napoli capolista, ora a +2 dopo l’ultimo turno di campionato, prima dello scontro diretto della successiva giornata di Serie A. I meneghini dovranno però fronteggiare una compagine, come quella ligure, che si sta ben disimpegnando con Patrick Vieira alla sua guida. Tenendo conto dell’esigenza di gestire al meglio i propri uomini, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrebbe decidere di puntare su Yann Bisseck dal primo minuto, con Benjamin Pavard che riposerebbe in vista dei prossimi impegni.

Inter-Genoa può essere un’occasione per Bisseck

OPZIONE REALE – In Inter-Genoa si potrebbe dunque assistere alla presenza del difensore tedesco dall’inizio, con una scelta che si inserirebbe nel contesto di una serie di rotazioni utili a una gestione ottimale delle risorse. Bisseck ha ampiamente dimostrato di aver effettuato uno step, rispetto al momento del suo arrivo, nel suo percorso di crescita in nerazzurro. Ecco perché per Inzaghi non si tratterebbe di una scelta azzardata.

RISCATTO AUSPICATO – Per Bisseck vi è anche la volontà di riscattarsi dopo la prova opaca contro la Fiorentina al Franchi, il cui esito finale di 0-3 racconta una parte dei problemi da lui sperimentati nell’incontro. Il tedesco, dotato della personalità necessaria per mettersi alle spalle le prestazioni negative, è dunque alla ricerca del ritorno in campo dopo le due assenze contro la Fiorentina e la Juventus. La sua posizione deve perciò essere seguita con attenzione in vista di una possibile titolarità contro il Genoa, la quale consentirebbe ad Inzaghi di perseguire l’importante obiettivo della gestione ideale delle risorse umane. Un proposito essenziale per essere realmente competitivi su tutti i fronti.